Auto geriet auf der A12 bei Zirl in Vollbrand

Zirl – Einen denkbar schlechten Start in den Tag erwischte ein 18-jähriger Einheimischer heute. Der junge Mann fuhr am Freitag kurz vor 5 Uhr früh mit seinem Pkw von Zirl Ost auf die Inntalautobahn in Richtung Westen auf, als er Rauch im Bereich des Armaturenbretts bemerkte.