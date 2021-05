Verlassen Sie sich nicht auf die Rechtslage

Kunczicky: Gerade in diesem persönlichen Lebensbereich ist die einvernehmliche Lösung dem strittigen Gerichtsverfahren vorzuziehen. Das strittige Verfahren wird überwiegend dort geführt, wo ein Ehepartner versucht, sich den nachehelichen Unterhaltsanspruch zu sichern. Es ist meistens die Frau, die wegen der Haushaltsführung und Kindererziehung für längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschieden war. Verständlich ist daher, dass diese um ihre zukünftige finanzielle Absicherung in Form von Unterhalt und davon abhängiger späterer Hinterbliebenenpension kämpft. Speziell in Tourismusgebieten kann es bei der Frage der nachehelichen Pensionsvorsorge zu dramatischen Situationen kommen. Dort ist die Frau gerne selbstständig in der Zimmervermietung tätig. Es ist dringend geboten, die Anspruchsvoraussetzungen für den nachehelichen Unterhalt und die Pension zu überdenken.