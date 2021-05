Messerangriff auf Polizistin in Frankreich, Täter auf der Flucht

Nantes – Eine Polizistin ist nach Medienberichten nahe der französischen Großstadt Nantes mit einem Messer verletzt worden. Der Täter soll mit ihrer Dienstwaffe auf der Flucht sein. Die Gendarmerie Nationale warnte die Bevölkerung am Freitag via Twitter, den Bereich in der Stadt La Chapelle-sur-Erdre zu meiden. Der Vorfall soll sich dort am Vormittag ereignet haben, wie etwa die Zeitung Ouest France berichtete. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.