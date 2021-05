Gut zu wissen: Die Lockerungen und Regeln ab 10. Juni im Überblick

Innsbruck – Am 19. Mai traten in Österreich erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft. Mit 10. Juni soll das Leben erneut erleichtert werden. Auf Gastronomie, Handel und Kultur kommen weitere Erleichterungen zu, aber auch für Sport und Reisen wurden neue Regeln angekündigt. Ab 1. Juli fallen dann fast alle Beschränkungen. Die bereits gültigen "drei G"-Regeln – getestet, geimpft oder genesen – bleiben aufrecht.