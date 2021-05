Das Wochenendwetter in Tirol: Sonniger, aber nicht viel wonniger

"Das Gröbste dürften wir überstanden haben. Das doch sehr kalte und wenig sonnige Wetter geht zu Ende", sagt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Am Wochenende beherrscht aber noch einmal ein sogenanntes Höhentief das Wettergeschehen hierzulande. "In der Höhe ist die Luft sehr kalt. Die Sonne ist jetzt aber am stärksten und wärmt die unteren Luftschichten auf. Wenn es unten warm und oben kalt ist, wird es labil", erklärt der Osttiroler Meteorologe.