Mann (41) in Kirchberg von Moped erfasst und in Aschauer Ache gestürzt: schwer verletzt

Kirchberg – Beim Gassi gehen mit seinem Hund ist Freitagfrüh in Kirchberg ein 41-Jähriger von einem Moped erfasst worden. Durch den Zusammenstoß stürzte er in die Aschauer Ache und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in die Klinik nach Innsbruck.