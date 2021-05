Mazda MX-30: Sparsam fährt am längsten

Bevor es so weit ist, heißt es erst einmal die Möglichkeiten der Gegenwart ausschöpfen. Mazdas elektrisches SUV-Crossover MX-30 tritt an, um zu beweisen, wie weit sich der Stromverbrauch in der City mit einem Samt-Fuß am Pedal drücken lässt. Seit September letzten Jahres ist der kompakte Stromer dort aufgestellt, wo E-Mobilität Sinn macht und wofür sie am besten taugt: Im urbanen Großraum, der weder überbordende Leistung noch extreme Reichweiten verlangt, dafür aber Vielseitigkeit, Lifstyle und maximalen Alltagskomfort. Die dafür ausreichende Batteriekapazität von 35,5 kWh treibt das Fahrzeuggewicht nicht unnötig hoch, was erst wieder mehr Leistung und Verbrauch bedingen würde. 145 PS und 265 Newtonmeter Drehmoment reichen dem MX-30 daher, um in einem verbrennerähnlichen Leistungsspektrum unterwegs zu sein. 19 kWh beträgt der WLTP-Konsum, was etwa 200 Kilometer Reichweite ergibt. Im Stadtverkehr mit erhöhter Rekuperationsleistung aus den Bremsen sind laut Katalog bis zu 60 Kilometer mehr drin – hält dieses Versprechen in der Praxis?