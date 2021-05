Jimny, Ignis, Swift: Suzuki bleibt am Puls der Zeit

Taggenbrunn – 2020 hätte ein Jubeljahr werden sollen für Suzuki in Österreich. Vierzig Jahre Marktpräsenz, mit zwei- und vierrädrigen motorisierten Fahrzeugen, das wäre ein Grund zum Feiern gewesen. Doch dem machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Und eine scharfe Zäsur hätte ebenso der abrupt erfolgte Wechsel in der Geschäftsführung darstellen können. Hätte. Denn statt in Schockstarre zu verfallen, wurden der vorerst interimistische und per 1. Juli 2020 bestätigte neue Suzuki-Austria-Boss Roland Pfeiffenberger und sein per 31. Jänner 2021 45-köpfiges Team erst recht aktiv. Unter familiär-partnerschaftlicher Prämisse wurden Ausbildung und Schulung, Test und Technik unter Einbeziehung der Händlerpartner – derzeit 155 Auto, 38 Motorrad – auf teils neue, insgesamt modernisierte Beine gestellt.