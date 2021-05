Attacke mit Baseballschläger: Angeklagter aus Gerichtssaal verbannt

Ob ein Landecker einen 56-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Baseballschläger attackiert hat, war Thema am Gericht.

So gab der 56-jährige Landecker an, er sei Anfang März vom Bruder eines Freundes aus dem Schlaf gerissen worden. „Er hat gegen die unversperrte Wohnungstür geschlagen und sie dann mit einem Tritt geöffnet“, erzählte das Opfer, dem die Tür gegen den Kopf flog. Er sei zu Boden gegangen, habe sich aber aufrappeln können. „Als ich den Angreifer aus der Wohnung drängen wollte, hat er mit dem Baseballschläger zugeschlagen“, so der Gastronomie-Angestellte, der bis heute keine Erklärung für die Attacke hat: „Er hat auf meine Schulter gezielt, ich hab’ den Schläger mit dem Unterarm abgewehrt.“ In der Folge soll der ebenfalls in Landeck wohnhafte Angeklagte dem 56-Jährigen auch noch einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben.