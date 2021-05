Heiz-Tausch-Gelder: Wissen fehlt bei Österreichern

Wien – Klimafreundliches Heizen ist für 80 % der Österreicher ein wichtiges Thema, so das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Umweltschutzorganisation Global 2000. Was der Umsetzung allerdings im Weg stehe: Zwei Drittel fühlen sich schlecht über Fördermöglichkeiten informiert. Dabei seien die zur Verfügung gestellten Fördermittel hoch wie nie. Allein vom Bund stünden 2021/22 für „Raus aus Öl und Gas“ und Sanierungsoffensiven für Private und Betriebe insgesamt 750 Mio. Euro zur Verfügung. In Kombination mit Förderungen der Bundesländer seien pro Haushalt zwischen 8000 und 13.000 Euro an Unterstützung für den Heizungstausch möglich, so Global 2000 in einer Aussendung. Einen Überblick und Kostenvergleich inklusive Förderungen biete der „Quick-Check Heizung“ auf