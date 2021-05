Born: Cupras Elektrowagen ist geboren

Schon im vergangenen Jahr durfte Cupra etwas, was der übergeordneten Marke ganz offensichtlich verwehrt blieb: Cupra konnte ein eigenständig kreiertes SUV-Coupé, den Formentor, lancieren. Seat darf darauf nicht zurückgreifen. In diesem Jahr wiederholt Cupra den Coup, vergrößert ihn sogar: Das neue Liebkind bringt ein Elektrofahrzeug in den Handel, das auf dem neuen modularen Elektroantriebsbaukasten (MEB) des VW-Konzerns basiert. Seat selbst ist Gast auf der Tribüne, kann zusehen, wie Cupra mit dem Born, einem Cousin des VW ID.3, ins Rampenlicht fährt. Der 4,32 Meter lange, 1,81 Meter breite und 1,54 Meter hohe Kompaktwagen wird mit drei verschiedenen Akkugrößen und drei verschiedenen Leistungsstufen beworben. Die Basisausführung ist mit einem 45-kWh-Speicher (netto) bestückt. Darüber rangieren eine Version mit 58 Kilowattstunden und die Topvariante mit 77 Kilowattstunden. Die kann sogar eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern in Aussicht stellen, während die beiden anderen mit 340 und 420 Kilometern konkurrieren. Den Born will Cupra mit Elektromotoren anbieten, die 150, 204 und 231 PS anbieten – die stärkste Variante beschleunigt in 2,6 Sekunden von null auf 50 km/h und in 6,6 Sekunden von null auf 100 km/h.