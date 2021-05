„Katja Kabanowa“: Bitteres Schicksal, zum Heulen schön

Innsbruck – Die ganze Lockdown-Malaise zeigt sich schmerzlich am Beispiel von „Katja Kabanowa“ am Tiroler Landestheater. Diese Oper von Leoš Janácˇek erlebte vor Urzeiten, letzten November, eine Geisterpremiere im leeren Großen Haus. Jetzt, nach dem späten Wiederaufsperren, kann nur noch eine größere Handvoll Karteninhaber an drei Abenden live dabei sein. Was für ein Jammer!