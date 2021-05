DFB-Elf und Dänemarks Kicker landeten zur EM-Vorbereitung in Tirol

Innsbruck – Die Stars des deutschen Fußball-Nationalteams kamen am Freitag auf unterschiedlichen Wegen in Tirol an. Am späten Vormittag setzte ein Jet am Innsbrucker Flughafen auf, der Dortmund-Stratege Emre Can, Frankfurt-Goalie Kevin Trapp, die Gladbacher Matthias Ginter und Jonas Hofmann sowie Atalanta-Legionär Robin Gosens an Bord hatte. Am Nachmittag lud DFB-Teamchef Jogi Löw am Seefelder Plateau in der EM-Vorbereitung vor ca. 50 deutschen Reportern zur ersten Einheit, vom Tennisplatz herrschte für (Tiroler) Kiebitze gute Sicht.