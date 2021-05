Revanche erwünscht: Die Raiders wollen den Football so oft wie möglich in die Endzone befördern.

Innsbruck – Ob 20, 100 oder 350 – Raiders-Kapitän Adrian Platzgummer muss nicht lange überlegen, ob die Zahl der Zuschauer eine Rolle spielt: „Es ist einfach alles besser als Stille im Stadion. Wir wollen die 350 lautesten“, fügt der verletzte Wide Receiver lächelnd an. Der Innsbrucker wird beim mit Spannung erwarteten CEFL-Halbfinale zwar nicht auflaufen, am Spielfeldrand ist er trotzdem zu finden.

Denkt man an die Vienna Vikings, fallen einem unzählige Football-Duelle mit Tirol ein. In der heurigen Saison gab es dieses Aufeinandertreffen erst einmal. Und das endete mit einem doppelten K. o. für die heimischen Footballer. Man verlor in der Verlängerung und hatte jede Menge verletzte Leistungsträger zu beklagen.