39-Jähriger hantierte auf offener Straße mit Revolver in Salzburg

Salzburg – Mit einem echten Revolver hat am Freitagnachmittag ein 39-Jähriger auf offener Straße in Salzburg-Schallmoos herum hantiert. Besorgte Zeugen schlugen Alarm. Mehrere Polizeistreifen rückten aus und entwaffneten den Mann. Die ungeladene, goldfarbene Schusswaffe hatte er zuvor aus einem Geschäft gestohlen, wie Ermittlungen ergaben. Dem Ladenbesitzer war der Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgefallen. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.