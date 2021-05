Gefährlicher Tiktok-Trend: Verkaufsverbot für Magnetkugeln gefordert

London – Angesichts eines lebensgefährlichen Trends auf der Videoplattform Tiktok fordert der britische Gesundheitsdienst NHS ein Verkaufsverbot für magnetische Kügelchen. In Videoclips bewegen Jugendliche zwei kleine Metallkugeln, die sie zuvor auf beiden Seiten ihrer Zunge platziert haben, so umher, dass der Eindruck eines Zungenpiercings entsteht.

Doch wenn die Kügelchen versehentlich verschluckt werden, bestehe Lebensgefahr, warnte der National Health Service (NHS) am Samstag. In den vergangenen drei Jahren hätten insgesamt 65 Kinder in Krankenhäusern behandelt werden müssen, und zuletzt habe die Zahl zugelegt.