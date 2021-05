Weiterer Vulkan im Kongo ausgebrochen: Geringere Intensität

Eine Luftaufnahme zeigt den Vulkan Nyiragongo, der die Bevölkerung in Goma seit Tagen in Angst und Schrecken versetzt.

Brazzaville – Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist ein weiterer Vulkan ausgebrochen. Es handle sich um eine Eruption geringer Intensität an der Nordflanke des Nyamulagira, teilte das Ministerium für Kommunikation des zentralafrikanischen Landes am Samstag auf Twitter mit. Die Lava fließe in einer nicht bewohnten Gegend im Schoß des Virunga-Nationalparks.