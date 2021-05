Motorradfahrer (56) in Stanzach bei schwerem Sturz rund 15 Meter abgestürzt

Der Notarzthubschrauber an der Unfallstelle.

Stanzach – Schwer gestürzt ist am späten Samstagvormittag ein Motorradfahrer im Außerfern. In der „S-Kurve" der Namloser Straße (L21) in Stanzach hatte der 56-Jährige plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er geriet über den rechten Straßenrand hinaus, stürzte und schlitterte quer über die Fahrbahn. Schließlich fiel er über eine angrenzende Böschung etwa 15 Meter hinunter, bis er auf einem Plateau zum Liegen kam.