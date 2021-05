NS-Gedenken: „Stolpersteine” sind kein Teil des „Innsbrucker Wegs”

Innsbruck – Harald Büchele kann und will die Haltung der Stadt Innsbruck nicht verstehen. Er bemüht sich seit Langem darum, dass sich die Landeshauptstadt im Rahmen des größten personalisierten und dezentralen Denkmals der Welt engagiert: den „Stolpersteinen“ des Berliner Künstlers Gunter Demnig. Seit 1992 wurden europaweit in 27 Ländern mehr als 75.000 Erinnerungssteine an NS-Opfer aus Messing installiert.