Experte im TT-Interview: Wie Europas Sprechakte den Nahost-Konflikt verschärfen

Wien – Am Höhepunkt der jüngsten Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern wehte die israelische Fahne auf österreichischen Regierungsgebäuden. Die TT sprach mit dem Nahost-Experten Helmut Krieger über die Hintergründe. Er forscht am Institut für Internationale Entwicklung der Uni Wien u. a. zu Konfrontationsdynamiken in Israel/Palästina und zum politischen Islam.