Traum vom Eigenheim in Tirol: „Mehrere Generationen werden dafür arbeiten”

Teures Wohnen: Die junge Generation erwirbt immer später Wohnraum, die ältere Generation steigt noch in langfristige Kredite ein.

Innsbruck – Daumen mal Pi konnten Familien mit einem Ganz- und einem Halbtagesjob vor 20 Jahren einen Wohnungskredit in 20 Jahren tilgen. Heute rechnen Kinder in der Schule die Zinsen für Kredite aus, die 30 Jahre laufen, während sich Eltern und Großeltern vom Gedanken verabschieden, eine schuldenfreie Immobilie vererben zu können. Über leistbares Wohnen wird täglich diskutiert. Die Landesregierung hat am Freitag angekündigt, ein Wohnpaket II zu erarbeiten.