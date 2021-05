Studie des Landes: Bis zu 65 Euro mehr bei Aus für Dieselprivileg

Innsbruck – Ökosoziale Steuerreform und Investitionen in den Klimaschutz – die Grünen werden diese Themen in den nächsten Wochen offenbar bundes- und landesweit „pushen“. Schließlich wollen sie als Juniorpartner der Volkspartei in der Bundes- und Tiroler Landesregierung wieder mehr Ecken und Kanten zeigen. Denn zu sehr stand die Ökopartei zuletzt als „stummer Gast“ in der Koalition mit der türkisen ÖVP auf Bundesebene nicht nur in der öffentlichen Kritik, sondern auch parteiintern.