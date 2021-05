Gondel-Absturz am Lago Maggiore: Laut Richterin keine Beweise

Ein Sicherheitssystem der Seilbahn soll abgeschaltet worden sein und so soll es zu dem tödlichen Unfall gekommen sein..

Stresa – Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern vergangene Woche ist es bei den Ermittlungen zu einer überraschenden Wende gekommen. Laut einer Untersuchungsrichterin in der norditalienischen Stadt Verbania bestehen keine Schuldbeweise gegen den Besitzer der Seilbahnanlage „Ferrovie del Mottarone“ und gegen den Direktor, die am Mittwoch zusammen mit dem Einsatzleiter festgenommen worden waren.