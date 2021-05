Österreichs Sportschützen gingen bei der Europameisterschaft leer aus

Für Tirol wird es heute ernst. Olivia Hofmann, die bereits in Rio 2016 dabei war, und Franziska Peer rechnen sich im Dreistellungsmatch Chancen auf einen Quotenplatz aus. Gelingt das nicht, gibt es nur noch die Hoffnung auf eine „Wildcard“. Auch Rebecca Köck, die sich am Donnerstag im nicht olympischen KK-Liegend-Bewerb zur Vize-Europameisterin gekürt hat, ist am Start, um Erfahrungen zu sammeln. Die 21-Jährige schießt in der Kategorie MQS außerhalb der Wertung. (ben)