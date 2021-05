16-Jähriger verlor bei Grins Kontrolle über sein Mofa: schwer verletzt

Grins – Ein 16-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Mofa auf der Landesstraße von Grins in Richtung Landeck unterwegs. Gegen 22.15 Uhr verlor der Jugendliche die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte an der Böschungsmauer entlang. Schließlich stürzte er auf die Fahrbahn.