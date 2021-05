Tiroler Studenten in der Arktis: Viel mehr als nur Plastik sammeln im Schnee

Freiluft-Labor: Eine Expedition mit Tiroler Beteiligung wird an Bord der „Pachamama“ Mikroplastik aus dem Meer fischen (links) und in der Artkis auch an Land gehen.

Neben dem Weg auf eine Tiroler Alm liegt ein Plastiksackerl im Grünen, man nimmt es mit, steckt es in den Rucksack und verbessert die Welt ein klein wenig. Sebastian Pohl und Max Kortmann steigen auf einen Vulkan in der Arktis, sammeln dort mit einem speziellen Rucksack Mikroplastik-Artikel ein, sie segeln rund um die Arktis und fischen die Teilchen aus dem Meer – und sie wollen so Daten sammeln, damit wir alle besser mit unserer Welt umgehen. Das ist das Ziel ihrer „TOPtoTOP Arctic Research Expedition 2021“, die in wenigen Tagen starten soll.