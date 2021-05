Schüsse vor Billardklub in Florida: Zwei Tote, 20 Verletzte

Hialeah – Bei einer Schießerei vor einem Billardklub in Hialeah, Florida, sind zwei Menschen gestorben und mehr als 20 verletzt worden, sagte der Polizeidirektor von Miami-Dade, Alfredo Ramirez, am frühen Sonntag (Ortszeit) in einem Tweet. „Ich bin am Ort einer weiteren gezielten und feigen Waffengewalt“, sagte der Beamte in dem Tweet.