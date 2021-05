Tiroler Radfahrer starb nach Unfall mit Alkolenker in der Steiermark

Stubenberg – Nach dem Zusammenstoß eines Fahrradfahrers aus Tirol mit dem Pkw eines schwer alkoholisierten Autolenkers am Samstagabend, ist der 37-jährige Radler aus dem Bezirk Innsbruck-Land an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.