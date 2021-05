Innsbrucker Studie: Lebenslanges Lernen wirkt positiv gegen Demenz

Innsbruck – Eine an der Neurologie der Universitätsklinik Innsbruck durchgeführte Studie zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Bildung und höherer geistiger Fitness im Alter, sogar bei Patienten mit einer neurodegenerativen Erkrankung. Allerdings, so Neuropsychologin Laura Zamarian im APA-Interview, hätten höher gebildete Menschen nicht in allen Bereichen besser abgeschnitten.

Bildung sei in dem Fall nicht nur als formale Schulbildung, sondern auch als "längerfristige geistige Herausforderung" zu verstehen. Lernen wirke protektiv. "Es geht vielmehr um geistig stimulierende Beschäftigung", erklärte die Neuropsychologin, "weniger um formelle Schulbildung". Viele ältere Personen hätten ein "interessantes, stimulierendes Leben" gelebt. Neurodegenerative Erkrankungen wie etwa Demenz können so zwar nicht verhindert, sehrwohl aber abgeschwächt bzw. hinausgezögert werden, zog Zamarian Schlüsse aus der kürzlich in der Fachzeitschrift Journal of Alzheimer's Disease publizierten Studie.