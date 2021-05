Radfahrer in Mieming von Transporter abgedrängt und bei Sturz verletzt

Mieming – Bei einem Unfall auf der B189 zwischen Obsteig und Mieming wurde am Sonntagnachmittag ein 66-jähriger Mountainbiker verletzt. Der Mann wurde nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr von einem Sattelfahrzeug überholt und dabei abgedrängt, wodurch er über das Straßenbankett hinausgeriet und in die angrenzende Wiese stürzte. Der Mann wurde am Kopf und an den Beinen verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin übernahm die Erstversorgung.