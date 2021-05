Kein Tokio-Ticket für Tirols Rad-Jungstar Mitterwallner

Leutasch – Kurz nach dem verpassten Olympia-Startplatz im Mountainbiken muss Tirols Rad-Jungstar Mona Mitterwallner auch den Traum vom Straßenrad-Rennen in Tokio begraben. Die 19-jährige Silzerin kam am Sonntag im internen Ausscheidungsrennen von Telfs nach Leutasch (ca. 100 km) auf den zweiten Rang und musste dabei der erfahrenen Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer den Vortritt lassen. Die 30-Jährige, die bei der WM im Vorjahr im Zeitfahren 18. geworden war, distanzierte die Mountainbikerin am Ende doch klar um gut 2:40 Minuten. Auf Rang drei landete Angelika Tazreiter. In der Reihenfolge des Zieleinlaufs wird der österreichische Radsportverband (ÖRV) auch seine Empfehlung für das Damen-Straßenrennen abgeben.