Neuer Name, neuer Moderator: Hans Knauß beerbt Sepp Forcher im ORF

„Klingendes Österreich“ ging erstmals 1986 auf Sendung. Mehr als 30 Jahre lang war das Format fixer Bestandteil der heimischen TV-Landschaft. Der als Giuseppe Forcher in Rom geborene Moderator präsentierte dabei nicht nur die landschaftliche Schönheit Österreichs, Bayerns und Südtirols, sondern auch unzählige Musiker. Rund 2000 Volkslied- und Volksmusikgruppen haben im Laufe der Zeit ihr Können bei dem inzwischen 90-Jährigen unter Beweis gestellt. In einem Interview zu seinem Abschied von den TV-Bildschirmen sagte er, dass es die Sendung nicht mehr geben werde, störe ihn nicht. Aber: „Jedes neue Format, das den Patriotismus, also die Freude an Österreich, aufrechterhält, ist es wert, gebracht zu werden.“