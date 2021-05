Von Herz-Jesu bis zur Frauengesundheit

NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer fordert eine deutliche Nachbesserung beim Ausbau verschränkter Ganztagsschulen. „Nach über einem Jahr Ausnahmezustand sollte das Land eigentlich erkannt haben, dass es ein flächendeckendes Lern- und Betreuungsangebot über alle Gemeinden braucht. ,More of the same‘ kann nicht die Lösung sein.“ Es brauche Freiräume abseits des schulischen Lernens und da müssen wir massiv in Qualität investieren.