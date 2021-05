Raiba Reutte und Oberland fusionieren im Herbst

Reutte, Zams – Bei der am Donnerstag abgehaltenen Generalversammlung der Raiffeisenbank Reutte gab Vorstandssprecher Wolfgang Hechenberger eine besondere Weichenstellung bekannt. Die Raiffeisenbanken Reutte und Oberland/Zams-Landeck gehen zusammen. Die neue Bank firmiert zukünftig unter Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen. Der Firmensitz wird Reutte sein.

Nach den großen organisatorischen Veränderungen in den Jahren 2018 und 2019 konnten die Vorstände Wolfgang Hechenberger und Ludwig Strauß eine trotz Corona-Pandemie erfreuliche Bilanz über das Geschäftsjahr 2020 legen. Alle Geschäftsbereiche konnten zulegen, besonders auch das Bankhaus Jungholz. „Am wichtigsten aber war, dass wir vielen Kunden unkompliziert mit Stundungen und Überbrückungskrediten über die Lockdown-Monate hinweghelfen konnten“, betont Hechenberger. „Natürlich war und ist die Pandemie auch für uns eine organisatorische Herausforderung, die wir aber bisher gut gemeistert haben“, ergänzt Ludwig Strauß. Insgesamt sei mit einem EGT von etwas über drei Millionen Euro „ein gutes Ergebnis erzielt“ worden.

In den vergangenen Jahren wurden in Tirol immer wieder Raiffeisenbanken fusioniert. Ende 2015 zählte Raiffeisen in Tirol 73 selbstständige Raiffeisenbanken. Zuletzt waren es knapp über 60. (hm, mas)