Gespräche wegen der Kürbisse: Getünchte Glocken, gewaltige Geschosse

Autor Jakob Nolte hat seinen Bühnentext „Gespräch wegen der Kürbisse“ – er wurde 2016 bei den Berliner Autor:innentagen ausgezeichnet – als Konversationsstück bezeichnet. Und tatsächlich wird viel geredet. Passiv-aggressive Belanglosigkeiten über griechische Folklore, weiß getünchte Kürbis-Glocken zum Beispiel. Und übers Kanonenbauen. Kanonen, lernt man, seien nicht nur Waffen. Mit dem gewaltigen Geschoss kann auch Müll ins All geschossen werden. Oder die Leichen, die an griechischen Stränden stranden. Die nämlich stören die Urlaubsruhe der anderen auswärtigen Besucher. Und die Wellen, die die Toten ans Land treiben, auch. Meeresrauschen mag beruhigend sein. Aber: „Wenn etwas ununterbrochen beruhigend ist. Dann ist es nicht mehr beruhigend.“ Beunruhigend ist auch „Gespräche wegen der Kürbisse“. Das Stück macht unruhig. Weil sich kleine Lügen ins Gerede schleichen. Und sich zu ziemlich großen auswachsen. Und die allergrößten dann doch wieder so klingen, als wären sie der Wirklichkeit abgetrotzt worden. Schließlich hat alle Welt in den vergangenen Jahren gelernt: Wenn besonders groß gelogen wird, erfährt man auch besonders viel über die Wahrheit, von der abgelenkt, die überspielt werden soll.