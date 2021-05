NSA spähte Merkel mithilfe des dänischen Geheimdienstes aus

Laut den gemeinsamen Recherchen des DR, der deutschen Sender NDR und WDR, der Süddeutsche Zeitung und anderen Medien konnte der US-Geheimdienst in den Jahren 2012 bis 2014 dort einen wichtigen Internetknotenpunkt verschiedener Unterseekabel anzapfen. Die Abhöraktion habe sich gegen führende Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich gerichtet. In Deutschland war demnach neben Merkel und dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auch der damalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück betroffen.

Die Regierungen Schwedens und Norwegens forderten Montagfrüh eine Erklärung von Dänemark. Schwedens und Norwegens Verteidigungsminister, Peter Hultqvist beziehungsweise Frank Bakke-Jensen, haben laut eigener Angabe bereits vergangene Woche mit ihrer dänischen Amtskollegin Trine Bramsen über die Angelegenheit gesprochen. Hultkvist sagte gegenüber dem schwedischen Fernsehen SVT, sein Land verlange eine vollständige Orientierung über die Angelegenheit. Man nehme die Behauptungen sehr ernst, so Bakke-Jensen im norwegischen Rundfunk NRK. Sowohl SVT als auch NRK waren ebenso in die Recherchen zu der Affäre eingebunden, wie der dänische Sender DR.

Laut Snowden wurden auch massenhaft österreichische Ziele von der NSA ausspioniert. Das führte zu Friktionen im Verhältnis zwischen Wien und Washington. Die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erstatte 2015 Anzeige gegen Unbekannt nach Berichten über NSA-Spionage in Österreich. Zwei Jahre zuvor hatten die USA zugeben müssen, dass im „Krieg gegen den Terror“ nach den Al-Kaida-Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 auch Daten österreichischer Internetnutzer abgesaugt wurden. (APA/AFP)