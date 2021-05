Bundesliga als Basis und Anreiz für weitere Turniereinsätze

Schwaz – Einen Einzelpunkt für Mauthausen erobert, Aufgabe in Schwaz erfüllt. Die nächsten Herausforderungen stehen am Donnerstag und Samstag in Mauthausen am Kalender von Alexander Erler. Aber weshalb spielt Tirols unangefochtene Nummer 1 im Tennissport in diesen Tagen Bundesliga und nicht ITF-Turniere?