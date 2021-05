Sicherheitsbedrohung: Ryanair-Flieger musste außerplanmäßig in Berlin landen

Polizeieinsatz am deutschen Hauptstadtflughafen BER: Eine Ryanair-Maschine musste außerplanmäßig landen und wurde überprüft.

Berlin – Eine Ryanair-Maschine ist am Sonntagabend wegen einer möglichen Sicherheitsbedrohung außerplanmäßig am Berliner Hauptstadtflughafen BER gelandet. Die Luftsicherheitskontrolle habe die Crew über die Bedrohung informiert, teilte Ryanair am Montag mit. Auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau habe die Maschine den BER als nächstgelegenen Flughafen angesteuert. Dort wurden 160 Passagiere und Gepäck untersucht. Von der Maschine geht laut Polizei keine Gefahr aus.