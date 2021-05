Schlammschlacht eskaliert: Wacker-Vorstand beruft Geschäftsführer ab

Innsbruck – Nächster Akt im Konflikt zwischen der Vereinsführung des FC Wacker und dem Investor: Am Montag wurde die erst kürzlich vom deutschen Investor Matthias Siems installierte Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH – Dennis Aogo, Jens Duve und Dennis Duve – vom Vereinsvorstand abberufen.

„Gestern um 18.39 Uhr wurden wir noch per Mail von Vizepräsident Dr. Thomas Kerle in das Vereinsheim 'zur Prüfung der Unterlagen' eingeladen. Der Termin kam nicht mehr zustande. Stattdessen wurde uns Montagvormittag die Abberufung mitgeteilt", teilte Dennis Aogo in einer Aussendung mit.