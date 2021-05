ORF sicherte sich ÖSV-Rechte für weitere fünf Wintersport-Saisonen

Die ORF-Kamerafahrten bei den alpinen Wettberwerben des ÖSV werden auch in den kommenden fünf Jahren zu sehen sein. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Der ORF hat sich die Rechte an den Bewerben des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) für weitere fünf Jahre gesichert. Konkret sind vom ÖSV veranstaltete Bewerbe im Rahmen des FIS-Weltcups in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen, Ski Nordisch und Snowboard/Freestyle bis inklusive der Wintersport-Saison 2026/27 umfasst, teilte der ORF in einer Aussendung am Montag mit. Der exklusive Erwerb für Österreich umfasst TV, Radio und Online.

Auch die Rechte an den FIS-Junioren-Weltmeisterschaften Ski Alpin 2023 in St. Anton sind inkludiert. Die Live-Berichterstattung soll zudem um FIS-Europa-Cuprennen und österreichische Meisterschaften erweitert werden. Im Zuge des Ausschreibungsverfahrens sicherte sich auch ServusTV ein Rechtepaket, welches neben Highlight-Rechten auch die erstmals ausgeschriebenen Near-Live-Clip-Rechte umfasst und dadurch auch eine verstärkte Vor-Ort Präsenz des Privatsenders bei den Veranstaltungen in Österreich garantiere.

Wrabetz freut sich über "Win-Win-Situation"

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sieht in dem Zuschlag für den ORF "eine entscheidende Übereinkunft im Sinne der heimischen Ski-Fans, aber auch der Athletinnen und Athleten" gegeben. "Die beliebtesten Wintersportbewerbe des Landes finden auch weiterhin auf der größten medialen Plattform des Landes statt", freute er sich über die "Win-Win-Situation".

Auch der scheidende ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zeigte sich über die Verlängerung erfreut. "Es war mir persönlich ein großes Anliegen, den Spitzensport einem breiten Publikum ohne zusätzliche Kosten zugänglich zu machen", so Schröcksnadel. Der ORF sei ein "Garant für fantastische Wintersport-Übertragungen" und habe als langjähriger, zuverlässiger Partner auch in herausfordernden Zeiten stets ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen, meinte er.

Jetzt eines von 10 air up® Startersets gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent