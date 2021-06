Tiroler Volksmusikanten zogen heuer online Bilanz

Innsbruck, Landeck – Es war eine Premiere: Erstmals in der 55-jährigen Geschichte des Tiroler Volksmusikvereins trafen sich die Mitglieder nicht Angesicht zu Angesicht zur Jahreshauptversammlung. Nach mehrmaliger Terminverschiebung wegen Corona wurde die Zusammenkunft, die in Prutz geplant gewesen wäre, kurzerhand online durchgeführt. Wobei auch das Vorteile hat. „Es war eine großartige Möglichkeit, dass somit auch Mitglieder, die weit über die Landesgrenzen hinaus in ganz Europa verstreut sind, an der Versammlung teilnehmen konnten“, erklärt Obmann Peter Magreiter – „von Südtirol über die Schweiz bis nach Belgien und die Niederlande waren zahlreiche Volksmusikfreunde vertreten“.