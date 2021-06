Landespreis für zeitgenössische Kunst geht an Katharina Cibulka

Ihre Kunst erscheine „als schöner Finger, der sich immer wieder auf Wunden legt, damit wir uns deren Ursachen endlich annehmen“, heißt in der Jurybegründung zum heurigen Hauptpreis für zeitgenössische Kunst des Landes Tirols. Vergeben wird dieser 2021 an die Innsbrucker Künstlerin Katharina Cibulka. Dass sie mit ihrem Œuvre eine konsequent feministische, politische Agenda verfolgt und ihre Werke auch unangenehme Fragen stellen, zeigt Cibulka aktuell: An der Medizinischen Universität prangt seit April ein pinker Schriftzug, in dem die fehlende Diversität in der Medizin formschön angeklagt wird.

Aktuell ist die „Solange“-Reihe das zentrale „work in progress“ der Künstlerin. Seit gestern ist ihr erstes neuproduziertes Netz in Südtirol (an der Festung Franzensfeste) zu sehen. Ein weiteres folgt am Turm der Stadtpfarrkirche in Klagenfurt – eine durchaus mutige Botschaft, verrät Cibulka, die dieses Mal sogar direkt von der Kirche komme. „Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist“, stand 2018 am Innsbrucker Dom in 91 Zentimeter großen Lettern. Welche Botschaft Klagenfurt sendet, wird morgen enthüllt. (bunt)