„Herr Kato spielt Familie“: „Innsbruck liest“ findet heuer wieder statt

Innsbruck – Ein Jahr lang wurden 10.000 Bücher von „Innsbruck liest“ eingelagert, jetzt können sie endlich verteilt werden. Die Leseaktion der Innsbrucker Stadtbibliothek fiel wie so vieles letztes Jahr Corona-bedingt ins Wasser. (Nach-)Gelesen wird dieses Jahr also Milena Michiko Flašars Roman „Herr Kato spielt Familie“, der „mit wunderbarer Leichtigkeit“ erzähle, wie „nah sich Ernst und Spiel bisweilen sind – vor allem in familiären Angelegenheiten“, so Juryvorsitzender Thomas Wegmann zum Buch.