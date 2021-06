Häufung von Home-Invasions in Tirol: Opfer wurden erneut überfallen

Innsbruck – Eine Serie von ebenso seltenen wie schweren Gewalttaten beschäftigt die Innsbrucker Kripo. Innerhalb von zwei Monaten kam es in Innsbruck zu vier Überfällen in Wohnungen (Home-Invasions). Die Gründe für diese Häufung sind unklar. In diesem Zusammenhang besonders ungewöhnlich: Zwei Männer wurden sogar zweimal in ihrer Wohnung überfallen.