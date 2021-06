Bilder von Anwesen in Kitzbühel geschafft? Wirecard-Chef Braun im Visier

Klägeranwälte sehen bereits "klare Indizien, die darauf schließen lassen, dass Braun Vermögen verschoben" haben könnte, berichtet die Zeitung. In einer am 11. Jänner 2021 von ihm selbst unterschriebenen eidesstattlichen Versicherung habe der derzeit inhaftierte langjährige Wirecard-Chef mitgeteilt, dass "sämtliche Vermögensgegenstände (Bankkonten, Geschäftsanteile, Immobilien) jeweils in voller Höhe gepfändet bzw. mit Arresthypotheken belegt sind". Die Lösungssumme der gegen ihn verhängten dinglichen Arreste betrage mehr als 75 Millionen Euro, so Braun. Über weiteres Vermögen verfüge er nicht.