Sechsjährige entführt, missbraucht und in Fluss geworfen: Mann vor Gericht

So erging es Ende vergangenen Jahres den Eltern eines sechsjährigen Mädchens in Halle. Ihr Kind soll von einem jungen Mann entführt, sexuell missbraucht und anschließend in die eiskalte Saale geworfen worden sein. Zwei Jogger entdeckten das Mädchen durch Zufall und retteten so sein Leben. Am Dienstag beginnt nun der Prozess gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen.