Erstmals Vogelgrippe H10N3 bei Mensch in China nachgewiesen

Peking – In China ist nach Behördenangaben erstmals bei einem Menschen eine Infektion mit der Vogelgrippe vom Typ H10N3 nachgewiesen worden. Der 41-Jährige aus der Provinz Jiangsu im Osten des Landes sei Ende April mit Fieber und anderen Symptomen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Dienstag mit. Am 28. Mai sei dann der Subtyp H10N3 diagnostiziert worden.