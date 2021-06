Arbeitslosigkeit im Mai weiter gesunken: Noch 392.360 Personen ohne Job

Aktuell befinden sich 392.360 Personen auf Jobsuche. © TT/Thomas Böhm

Wien, Innsbruck – Mit Stand 31. Mai sind in Tirol 22.814 Personen beim Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) als arbeitslos vorgemerkt. 2969 Personen waren in Schulung. Das sind 1119 Personen oder 60,5 % mehr im Vorjahresvergleich. Damit betrug die Arbeitslosenquote 6,5 %. Im Vergleich zum Mai 2020 gab es um 16.396 Arbeitslose weniger (-41,8 %). Wie hoch diese Zahl dennoch ist, zeigt sich im Vergleich mit Mai 2019 (Vorkrisenniveau), als 18.574 Menschen in Tirol arbeitslos waren. Zudem waren mit Ende Mai immer noch 33.626 Arbeitnehmer zur Kurzarbeit angemeldet. Seit Beginn der Krise wurden 720,3 Mio. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen in Tirol ausbezahlt.

„Im Moment kann man beobachten, wie schnell der Arbeitsmarkt auf Öffnungen und positive Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung reagiert“, erklärt Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Im Bereich der Gastronomie bewege man sich fast wieder auf Vorkrisenniveau und der Start der Sommersaison werde zu einer weiteren Entspannung beitragen. Bis zur vollständigen Erholung von der Krise werde es aber noch dauern. Sorgen mache eindeutig die zu hohe Langzeitarbeitslosigkeit, die sich verfestige, aber auch der steigende Fachkräftemangel. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 182,1 % auf 3171 Personen weiter angestiegen. Die betroffenen Menschen, viele von ihnen sind älter als 50 Jahre, würden bisher kaum von der Erholung am Arbeitsmarkt profitieren, so Platzer-Werlberger.

📽️ Video | Arbeitslosigkeit sank im Mai weiter - 392.360 Personen ohne Job

Österreichweit wurde mit 392.360 arbeitslos gemeldeten bzw. in Schulung befindlichen Personen Ende Mai die 400.000er-Grenze unterschritten. Im April 2020 waren fast 600.000 Menschen auf Arbeitssuche. Die Arbeitslosenquote ist von 8,7 % im April auf 7,7 % im Mai gesunken. Doch verglichen mit dem Stand von 2019 waren im Mai noch rund 49.000 Personen mehr auf Jobsuche als damals. „Die Monatsbilanz zeigt eine deutliche Entspannung im Vergleich zum Vormonat“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. Erfreut zeigte sich Kocher über den sprunghaften Anstieg der sofort verfügbaren Stellen. In den nächsten Wochen erwartet Kocher einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen und dann durch das Zurückfahren der Corona-Kurzarbeit eine Stagnation. Auch der Vorstand des AMS, Johannes Kopf, zeigt sich mit dem Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt zufrieden. „Die durchwegs erfreulichen Arbeitsmarktzahlen Ende Mai 2021 zeigen, wie stark es nun endlich wieder wirtschaftlich bergauf geht“, so Kopf in einer Stellungnahme. (TT)