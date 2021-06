Arlbergbahnstrecke im Juni wegen Bahnbauarbeiten gesperrt

Auch Bahnstrecken brauchen immer wieder ein umfassendes Service, damit die Züge sicher und pünktlich unterwegs sind. Wegen wichtiger Instandhaltungsarbeiten ist die Arlbergbahnstrecke von 7. Juni bis zum 2. Juli 2021 ab Ötztal für den Zugverkehr gesperrt. So werden z.B. im Tiroler Abschnitt der Bahnstrecke im Bereich zwischen Imst und Schönwies rund 6.200 Meter Schienen samt Schwellen und Untergrund erneuert. An der Trisannabrücke werden ebenfalls Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Zudem finden zwischen Strengen und St. Anton am Arlberg Forstmulcharbeiten zum Schutz der Bahntrasse statt. Durch die Arbeiten kommt es zu folgenden Abweichungen: