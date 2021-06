Neubau und Modernisierung: 883 Millionen Euro für die Innsbrucker Klinik

So soll der Neubau West aussehen. (Visualisierung) © Architekturhalle

Innsbruck – Am Standort Innsbruck der tirol kliniken werden bis zum Jahr 2035 833 Millionen Euro in infrastrukturelle Projekte investiert. Das Paket umfasse 48 Maßnahmen, informierte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, darunter auch ein Neubau, in dem unter anderem ein Tageschirurgisches Zentrum entstehen soll. Das Land Tirol übernimmt 61,75 Prozent der Kosten, diese "enorme Summe" sah Platter aber als "essenzielle Investition".

Ein Großteil der Investitionen soll in Projekte im Chirurgie-Gebäude, der Frauen- und Kopfklinik, sowie in den geplanten Neubau West fließen. Zudem seien Struktur-Investitionen im IT- und Großgerätebereich geplant. Die Anzahl der Betten soll voraussichtlich nicht verändert werden - obwohl, so Gesundheits- und Wissenschaftslandesrätin Annette Leja (ÖVP), die Coronapandemie die Anforderungen nicht verändert habe, sehrwohl sei es aber zu einem Umdenken in puncto Intensivbetten gekommen.

Übersicht der Projekte. © Gerhard Berger

Die Pandemie habe gezeigt, "wie wichtig eine gut funktionierende und krisensichere Krankenhausstruktur in Tirol ist", betonte indes Landeshauptmann Platter, man habe gesehen "wie wichtig eine gut funktionierende und krisensichere Krankenhausstruktur" sei. Obwohl die 48 geplanten Maßnahmen "essenziell" seien, sei die Infrastruktur aber "nur eine Hülle", unterstrich Platter. Entscheidend sei das Personal.

Leja bezeichnete die Universitätsklinik und MedUni Innsbruck als "Rückgrat der medizinischen Versorgung - nicht nur in Tirol, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus". Das Investitionsprogramm spiegle die Stärken des Standorts wieder: "Die enge Verbindung zwischen Forschung und Versorgung sowie Wissenschaft und Praxis". Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft könnten künftig noch besser direkt in die Praxis übersetzt werden. Durch die Investitionen und den Aus- und Umbau der Innsbrucker Klinik könne man "den Standort dauerhaft sichern und weiterentwickeln".

Das Klinik-Gelände im Modell betrachteten LH Günther Platter, Gesundheits- und Wissenschaftslandesrätin Annette Leja, Stefan Deflorian (Kaufmännischer Geschäftsführer der tirol kliniken) und Wolfgang Fleischhacker (Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, v.l.). © Gerhard Berger

Rund 45 Millionen Euro sollen in Forschung fließen. Wolfgang Fleischhacker, Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, verwies auf die sich dadurch ergebenden zahlreichen "direkten und indirekten Vorteile", würde doch "forschungsgeleitete Lehre" am Standort in Innsbruck "rasch eingesetzt" werden können und man so auch einen direkten Beitrag zur Patientenversorgung leisten. 3.000 zusätzliche Quadratmeter sollen nach Projektabschluss für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen - eine Ergänzung des Innsbrucker Standortvorteils mit seinen "kurzen Wegen". Durch die Investitionen könne man auch noch stärker auf das Zukunftsthema "Digitalisierung" setzen, so seien etwa zwei Professuren im Bereich "Digitale Medizin" geplant.

Über 100 Millionen Euro würden in Digitalisierung fließen, informierte Stefan Deflorian, Kaufmännischer Geschäftsführer der tirol kliniken. Ihm sei "eine Tonne von den Schultern gefallen" als der Bund am Vorabend grünes Licht für das Bau- und Investitionsprogramm gab, brachte Deflorian seine Erleichterung zum Ausdruck. Das Investitionsprogramm beginne rückwirkend mit dem 1. Jänner 2021, auf Nachhaltigkeit werde größter Wert gelegt. (APA)